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СМИ: российские авиакомпании обеспокоены утечкой летных кадров в Азию

Экономика и бизнес Транспорт
9 июня, 10:12 UTC+3

Ситуация усугубляется тем, что работу заграницей выбирают наиболее подготовленные специалисты со знанием английского языка

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские авиакомпании обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: за последние два с половиной года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов, еще 400 человек - в процессе трудоустройства. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

При этом около трети летчиков уезжают в Китай. Ситуация усугубляется тем, что работу заграницей выбирают наиболее подготовленные специалисты со знанием английского языка, отметили собеседники газеты.

По данным "Ъ", утечка затронула, в частности, S7, "Уральские авиалинии", "Волга-Днепр" и "ВИМ-Авиа".

Собеседник "Ъ" замечает, что уход из "ВИМ-Авиа" сразу 12 КВС мог стать одной из причин масштабных сбоев полетной программы. В авиакомпании подтвердили "Ъ", что некоторые пилоты уехали работать в Китай, Индию и Вьетнам. Основная причина оттока, по мнению "ВИМ-Авиа", "имеет экономический характер": в странах Азии государством созданы условия, благоприятствующие привлечению иностранного летного состава. Здесь нет ограничений и квот для пилотов- иностранцев, лояльная система валидации летного состава, и рекрутинговые агентства подбирают кадры в РФ и других странах.

Как отмечает "Ъ", в Китае в 2016 году насчитывалось 50,5 тыс. пилотов, из них - 25,2 тыс. коммерческих (за год их число выросло на 2,3 тыс. человек). По данным Boeing, в ближайшие 20 лет авиакомпании КНР будут нанимать по 5,5 тыс. пилотов в год - 111 тыс. человек к 2035 году. В 2016 году в стране было 59 авиакомпаний и 218 аэропортов, их перевозки выросли на 12%, до 488 млн пассажиров, а всего через аэропорты КНР прошло более 1 млрд человек.

Авиакомпании РФ с 2011 года из-за дефицита КВС также боролись за право нанимать иностранных пилотов, и в 2014 году правительство выделило им квоту - до 200 иностранцев в год. Но это совпало со спадом пассажиропотока (в 2015 году - на 1,2%, в 2016-м - на 3,8%) и ослаблением рубля, спрос на работу в РФ упал. У "Аэрофлота" 21 иностранный пилот (18 человек - из Чехии), квота компании - 80 человек.

Источник "Ъ" в одном из зарубежных рекрутинговых агентств, ищущих пилотов для КНР, согласен, что приток летчиков из РФ совпал с падением пассажиропотока и прекращением полетов "Трансаэро" (осень 2015 года), когда из компании было уволено более 10 тыс. человек. По его словам, зарплата пилота в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в РФ,- от $17-25 тыс. в месяц. График работы - 80 часов налета в месяц (в РФ - 90), не менее 96 дней отпуска (в России - 70 дней). С 2016 года в Китае упрощена выдача пилотам разрешений на работу, что "лишь стимулирует приход летного состава из России", говорит источник "Ъ". Интерес к россиянам проявляют десять китайских авиакомпаний, основной спрос - на КВС с налетом от 2,5 тыс. часов. Сейчас в КНР порядка 100 российских КВС и инструкторов, еще столько же готовятся к приему на работу.

В Минтрансе "Ъ" подтвердили тенденцию утечки кадров, но заверили, что "проблема гораздо меньшего масштаба". Там согласны, что отток вызван "прежде всего курсовой разницей валют". Предложения для предотвращения ухода пилотов обсуждаются с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта и скоро "будут представлены на общественное обсуждение".

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