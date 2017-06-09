UTair планирует перебазировать региональные самолеты ATR-72 на юг России

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Utair планирует перебазировать свои региональные самолеты ATR-72 (турбовинтовой вместимостью 70 кресел, дальность полета - 1650 км) из Москвы на юг России и ищет для них аэропорты, сообщает газета "Ведомости".
"Программу полетов между городами юга России сейчас выполняют два самолета ATR-72, в течение года из Москвы могут быть переведены все пять ATR-72 - это будет зависеть от успешности программы, - цитирует газета гендиректора Utair Андрея Мартиросова. - В Московском авиаузле среднемагистральные лайнеры заменяют региональные, последние <...> маловаты для московского рынка, но хорошо подходят для региональных перевозок".
Всего в парке Utair 15 ATR-72, большая их часть базируется в сибирских аэропортах - Тюмени, Сургуте и др. Региональную программу на юге Utair запустила в конце мая: она включает рейсы Ростов - Махачкала, Ростов - Сочи, Минводы - Сочи, Минводы - Махачкала, все рейсы выполняются по три раза в неделю.
Кроме того, у Utair есть рейсы из Сочи в Краснодар трижды в день. Этот маршрут субсидируется бюджетом Краснодарского края, пояснила газете представитель Utair, все остальные выполняются на коммерческой основе.
"Спрос стабильный, загрузка в первые недели на новых южных рейсах в среднем составила 73%, сейчас некоторые направления в отдельные дни загружаются до 100%, - говорит представитель Utair. - С сентября планируется рост количества самолетов и рейсов: появятся новые маршруты и увеличатся частоты по текущим".
В начале мая региональную программу из Санкт-Петербурга запустила S7: по два раза в неделю в Калининград, Брянск, Калугу и Ярославль, пока полеты выполняются на Airbus 319, но будут переведены на Embraer 170-LR (78 кресел) после их получения авиакомпанией. Развивать маршрутную сеть на юге также планирует создаваемая авиакомпания "Азимут".