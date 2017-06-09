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Объем ж/д перевозок лесных грузов в порты в январе-мае сократился на 5,4%, до 1,8 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
9 июня, 11:11 UTC+3

На экспорт в порт Санкт-Петербург за отчетный период отправлено 619,96 тыс. тонн лесных грузов, что на 5,1% меньше, чем в январе-мае 2016 года

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки лесных грузов в экспортном и импортном направлениях в/из портов в январе-мае 2017 года сократились на 5,4%, до 1,77 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 1,76 млн тонн (-5,3%), импортные - 14,85 тыс. тонн (-13,4%).

На экспорт в порт Санкт-Петербург за отчетный период отправлено 619,96 тыс. тонн лесных грузов, что на 5,1% меньше, чем в январе-мае 2016 года. В порт Новороссийск доставлено 304,32 тыс. тонн (-15,7%), Восточный - 292,26 тыс. тонн (+25%), Владивосток - 271,88 тыс. тонн (+3,8%). На долю перевозок лесных грузов в порт Санкт-Петербург пришлось до 35% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 17%.

Импортная ж/д перевозка из порта Владивосток составила 12,07 тыс. тонн (+4,1%), Восточный - 2,65 тыс. тонн (-30,3%). 

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