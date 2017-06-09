Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Delphi и Transdev намерены запустить первый сервис беспилотной доставки грузов во Франции

Экономика и бизнес Транспорт
9 июня, 11:43 UTC+3

Тестовый запуск в рамках проекта Transdev и Delphi намерены провести в Париже-Сакле и в Руане

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Delphi Automotive PLC в партнерстве с французским автобусным и железнодорожным оператором Transdev планируют запустить первый сервис с использованием беспилотных грузовиков на дорогах Франции. Об этом сообщает пресс-служба Delphi.

Согласно заявлению компании, коммерческое партнерство с Transdev было создано для того, чтобы разработать глобальный сервис беспилотников по запросу AMoD (Automated Mobility-on-Demand).

Тестовый запуск в рамках проекта Transdev и Delphi намерены провести в Париже-Сакле и в Руане (Нормандия) во Франции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
2
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
3
По факту ДТП с четырьмя погибшими под Тулой возбуждено уголовное дело
4
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ожидаемого шквала
5
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
6
СК завершил расследование гибели бас-гитариста группы "Любэ" в Подмосковье
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама