Delphi и Transdev намерены запустить первый сервис беспилотной доставки грузов во Франции

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ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Delphi Automotive PLC в партнерстве с французским автобусным и железнодорожным оператором Transdev планируют запустить первый сервис с использованием беспилотных грузовиков на дорогах Франции. Об этом сообщает пресс-служба Delphi.
Согласно заявлению компании, коммерческое партнерство с Transdev было создано для того, чтобы разработать глобальный сервис беспилотников по запросу AMoD (Automated Mobility-on-Demand).
Тестовый запуск в рамках проекта Transdev и Delphi намерены провести в Париже-Сакле и в Руане (Нормандия) во Франции.