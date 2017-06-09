Delphi и Transdev намерены запустить первый сервис беспилотной доставки грузов во Франции

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Delphi Automotive PLC в партнерстве с французским автобусным и железнодорожным оператором Transdev планируют запустить первый сервис с использованием беспилотных грузовиков на дорогах Франции. Об этом сообщает пресс-служба Delphi.

Согласно заявлению компании, коммерческое партнерство с Transdev было создано для того, чтобы разработать глобальный сервис беспилотников по запросу AMoD (Automated Mobility-on-Demand).

Тестовый запуск в рамках проекта Transdev и Delphi намерены провести в Париже-Сакле и в Руане (Нормандия) во Франции.