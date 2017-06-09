Экспортный грузопоток по ДВЖД в тихоокеанские порты за 5 месяцев вырос на 5,5%

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ХАБАРОВСК, 9 июня. /ТАСС/. Экспортный грузопоток по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в направлении тихоокеанских портов в январе-мае 2017 года увеличился на 5,5% или на более чем 2 млн тонн, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
"По итогам пяти месяцев текущего года сохранилась тенденция увеличения объемов перевозок экспортных грузов по Дальневосточной железной дороге в направлении тихоокеанских портов и нефтебаз. В январе-мае на припортовых станциях выгружалось в среднем по 4218 вагонов в сутки, что на 215 вагонов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это позволило перевезти в адрес морских терминалов дополнительно более 2 млн тонн грузов", - говорится в сообщении.
По данным ДВЖД, обеспечивать растущий грузопоток в направлении Дальнего Востока удается благодаря тесному взаимодействию с портами. Так, объемы грузовой работы в текущем месяце обсуждались на совместном совещании на прошлой неделе, на котором начальник ДВЖД Николай Маклыгин предложил участникам перевозочного процесса более взвешенно подходить к формированию транспортного плана, особенно в период летней путевой кампании.