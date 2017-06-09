"Казахстанские железные дороги" разместили облигации на 15 млрд рублей

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. АО "Национальная Компания "Казакстан темір жолы" завершило размещение облигаций на российском рынке долгового капитала на сумму 15 млрд руб. со сроком погашения 5 лет и ставкой купона 5,875% годовых, говорится в сообщении компании.

Организаторами размещения выступили АО "Газпромбанк", ООО "Брокерская компания "Регион" и ООО "Ренессанс Брокер", АО "Halyk Finance".

Как ранее сообщала газета "Ведомости", привлеченные средства КТЖ планирует направить на рефинансирование текущих займов и развитие бизнеса.

АО "НК "КТЖ" является оператором национальной железнодорожной инфраструктуры. Единственный акционер компании - национальный фонд "Самрук-Казына", 100% акций которого принадлежат Республике Казахстан.

Компании присвоены следующие кредитные рейтинги: Fitch - BBB-; Moody’s - Baa3; S&P - ВВ-.