"Казахстанские железные дороги" разместили облигации на 15 млрд рублей

Романцев: матч с чилийцами покажет, как сборная России играет в качестве аутсайдераСпорт 9 июня, 13:31
Убойная сила: топ-10 самого известного стрелкового оружия ижевского заводаАрмия и ОПК 9 июня, 13:27
В Иране задержали двух подозреваемых в причастности к терактам в ТегеранеМеждународная панорама 9 июня, 13:17
Пресс-конференция Эдварда Радзинского, посвященная книге "Дочь Ленина". ВидеотрансляцияКультура 9 июня, 13:11
NASA считает, что сокращение бюджета не помешает ему отправить человека на Марс в 2033 г.Космос 9 июня, 13:05
Директор ФК "Динамо": клуб был бы счастлив усилить состав ДанниСпорт 9 июня, 13:00
Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба "Халл Сити"Спорт 9 июня, 12:58
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедерацийСпорт 9 июня, 12:58
"Подвешенный парламент" в Великобритании. ДосьеБиографии и справки 9 июня, 12:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. АО "Национальная Компания "Казакстан темір жолы" завершило размещение облигаций на российском рынке долгового капитала на сумму 15 млрд руб. со сроком погашения 5 лет и ставкой купона 5,875% годовых, говорится в сообщении компании.
Организаторами размещения выступили АО "Газпромбанк", ООО "Брокерская компания "Регион" и ООО "Ренессанс Брокер", АО "Halyk Finance".
Как ранее сообщала газета "Ведомости", привлеченные средства КТЖ планирует направить на рефинансирование текущих займов и развитие бизнеса.
АО "НК "КТЖ" является оператором национальной железнодорожной инфраструктуры. Единственный акционер компании - национальный фонд "Самрук-Казына", 100% акций которого принадлежат Республике Казахстан.
Компании присвоены следующие кредитные рейтинги: Fitch - BBB-; Moody’s - Baa3; S&P - ВВ-.