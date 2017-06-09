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ФАС настаивает на снижении верхней границы тарифного коридора РЖД вплоть до 0% в 2019 г.

Экономика и бизнес Транспорт
9 июня, 15:10 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ 9, июня. /ТАСС

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС заявил, что Минтранс не видит предпосылок для снижения верхней границы тарифного коридора РЖД

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России настаивает на снижении верхней границы тарифного коридора РЖД до 5% в 2018 г. и до 0% в 2019 г. Менять эту позицию служба не намерена. Об этом сообщил журналистам глава службы Игорь Артемьев.

"Минтранс, как правило, всегда против наших предложений. Мы свою позицию менять не собираемся", - сказал он, отвечая на вопрос, настаивает ли ФАС на снижении верхней границы тарифного коридора РЖД до 5% в 2018 г. и до 0% в 2019 г.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС заявил, что Минтранс не видит предпосылок для снижения верхней границы тарифного коридора РЖД.

Минэкономразвития также не поддерживает снижение верхней границы тарифного коридора РЖД, говорил заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов.

РЖД с 2013 года имеют право оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться. С 2017 года ФАС утвердила тарифный коридор для РЖД от плюс 10% до минус 50%. То есть в рамках тарифного коридора РЖД могут вводить надбавку к тарифу на перевозки грузов в размере до 10% или скидку до 50%. При этом ФАС выступает за постепенное снижение верхней границы тарифного коридора, заявлял советник главы ведомства Павел Шпилевой.

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