Maersk Line начнет доставку контейнеров в Катар через порт Салала в Омане

КОПЕНГАГЕН, 9 июня. /ТАСС/. Maersk Line начнет поставки контейнеров в Катар через порты Омана, сообщает Reuters.

Прямой фидерный сервис из порта Салала в Омане в Доху отправится 19 июня, цитирует Reuters заявление Maersk Line. Частота отправлений составит 10 дней.

Новый сервис запущен Maersk в связи с санкциями, введенными в отношении Катара странами Персидского залива, в том числе Саудовской Аравией, Египтом, ОАЭ и Бахрейном. Однако этот вариант предлагается для доставки только тех контейнеров, перевозка которых была забронирована до введения санкций. Новое бронирование доставки контейнеров в Катар пока остается закрытым.

Катар строит новый портовый комплекс в порту Хамад, чтобы иметь возможность напрямую принимать крупные контейнеровозы уже к 2020 году. Пока же большая часть грузов доставляется в Катар либо наземным транспортом из портов Саудовской Аравии, либо фидерными судами с трансшипментом через другие крупные порты региона, в основном через Джебель-Али.

Однако на этой неделе оператор порта Джебель-Али DP World ввел запрет на заход судов под флагом Катара и выгрузку грузов, предназначенных для доставки в Катар.

Ранее эксперты из аналитического агентства Drewry предполагали, что линии могут перенести трансшипмент катарских контейнеров в оманский порт Сохар, так как он расположен ближе к эмирату, чем Салала. Кроме того, для обхода блокады Катара альтернативой является поставка через порты Ирана, в частности Бендер-Аббас, и Кувейта.