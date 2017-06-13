Китайская корпорация СOMAC получила 30 новых заказов на самолет С919

ШАНХАЙ, 13 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) получила 30 новых заказов на разработанный ею реактивный пассажирский узкофюзеляжный самолет С919, который в начале мая текущего года совершил в Шанхае первый тестовый полет. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении COMAC.

Соответствующее рамочное соглашение подписано 13 июня между COMAC и китайской компанией "Гуанда", занимающейся финансовым лизингом. Сумма сделки не раскрывается. Таким образом общее число заказов на С919 как внутри страны, так и за рубежом увеличилось до 600. Сейчас, уточняется в заявлении корпорации, в числе заказчиков - 24 китайские и иностранные компании.

COMAC занималась разработкой и производством С919 с 2008 года. Первый образец сошел с конвейера на сборочном предприятии в Шанхае в ноябре 2015 года. В разработке и производстве самолета на разных этапах принимали участие свыше 200 различных предприятий и 36 научно- исследовательских центров из 22 провинций страны.

Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 158 до 190). Средняя дальность полета C919 составит порядка 4075 км, максимальная - 5000 км. Он может совершать полет на высоте до 12,1 тыс. метров.

Со строительством С919 высшее руководство страны связывает надежды на снижение зависимости рынка воздушного транспорта КНР от иностранных производителей. По оценкам экспертов, самолет будет стоять в одном ряду с Boeing 737 и A320, но при этом отличаться некоторыми характеристиками. 5 мая в шанхайском международном аэропорту Пудун состоялись его первые летные испытания.