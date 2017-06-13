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Грузооборот порта Клайпеда в январе-мае 2017 г. вырос на 3,2%, до 17,2 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
13 июня, 11:02 UTC+3

В мае текущего года данный показатель составил рекордные 3,64 млн тонн, что на 7% больше, чем в мае 2016 года

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КЛАЙПЕДА, 13 июня./ТАСС/. Грузооборот порта Клайпеда, по предварительным данным, в январе-мае 2017 года составил 17,23 млн тонн, что на 3,2% или 0,54 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба порта.

В мае текущего года грузооборот порта составил рекордные 3,64 млн тонн, что на 7% превышает показатель мая 2016 года (3,41 млн тонн). Перевалка генеральных грузов по итогам месяца выросла на 1%, до 1,03 млн тонн, навалочных - на 29,4%, до 1,6 млн тонн. Спад перевалки наливных грузов составил 11,9%, до 1 млн тонн.

Порт Клайпеда - незамерзающий порт в городе Клайпеда (Литва), на восточном побережье Балтийского моря, основан в 1991 году слиянием торгового и рыболовного портов. Грузооборот порта по итогам 2016 года составил 40,14 млн тонн.

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