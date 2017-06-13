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"Ямал СПГ" открыл кредитные линии до 425 млн евро для страхового покрытия займов

Экономика и бизнес Транспорт
13 июня, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Соглашения подписаны с европейскими банками, в том числе Raiffeisen Bank International AG и Intesa Sanpaolo

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. "Ямал СПГ" подписал кредитные соглашения с европейскими банками, в том числе Raiffeisen Bank International AG и Intesa Sanpaolo, о предоставлении кредитных линий на 14 лет. Их размер составляет до 425 млн евро. Об этом сообщает компания.

Кредитная линия привлекается для страхового покрытия займов у шведского экспортно-кредитного агентства EKN и немецкого экспортно-кредитного агентства Euler Hermes.

"Подписание новых кредитных соглашений с европейскими банками позволит оптимизировать кредитный портфель "Ямала СПГ". Мы уже привлекли достаточный объем средств, и дальнейшее снижение средней стоимости заимствований позволит повысить экономическую эффективность проекта для наших акционеров", - отметил генеральный директор "Ямал СПГ" Евгений Кот.

Ранее сообщалось, что "Ямал СПГ" привлек в полном объеме внешнее финансирование для проекта в размере $19 млрд, но после этого было объявлено о привлечении новых кредитов, в частности, 300-400 млн евро от германских и шведских банков. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон пояснил, что в результате общая сумма внешнего финансирования не изменилась, так как средства были привлечены за счет уменьшения объема кредитов китайских банков.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн т в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Завод "Ямал СПГ" планируется запустить в 2017 г. Стоимость проекта оценивается в 27 млрд долларов. Законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ. Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также фонд "Шелкового пути" (9,9%).

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