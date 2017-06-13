Погрузка на Октябрьской ЖД в январе-мае 2017 г. сократилась на 2%

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Погрузка на Октябрьской железной дороге (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") по итогам января-мая 2017 года составила 40,3 млн тонн, что на 2% ниже показателей аналогичного периода 2016 года. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
По основным номенклатурам погружено:
руды железной - 10 млн тонн (+2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года);
строительных грузов - 9,7 млн тонн (-18,9%);
промышленных грузов - 995 тыс. тонн (+0,9%);
лесных грузов - 1,9 млн тонн (-7,5%);
нефти и нефтепродуктов - 4,9 млн тонн (+1,1%);
удобрений - 7,4 млн тонн (+8,9%);
химикатов - 565 тыс. тонн (+80,3%).
Тарифный грузооборот за январь-май 2017 года составил 67,5 млрд тонно-км (+3,9% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - около 88 млрд тонно-км (+3,5%).
Погрузка в мае 2017 года, по оперативным данным, составила 8,9 млн тонн, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
В том числе погружено:
руды железной - 2,2 млн тонн (+0,4%);
строительных грузов - 2,4 млн тонн (-13,8%);
промышленных грузов - 226 тыс. тонн (-6,7%)
лесных грузов - 397,6 тыс. тонн (-6,6%);
нефти и нефтепродуктов - 997,4 тыс. тонн (+4%);
удобрений - 1,5 млн тонн (+16,3%);
химикатов - 105,2 тыс. тонн (+70,3%).
Тарифный грузооборот в мае 2017 года составил 14,1 млрд тонно-км (+3% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 18,2 млрд тонно-км (+3,5%).