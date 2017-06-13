Российская EMS поднялась со 140 на шестое место в международном рейтинге экспресс-доставки

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Экспресс-доставка EMS "Почты России" по итогам I квартала 2017 г. заняла шестое место из 198 почтовых операторов в мировом рейтинге по качеству службы международных почтовых экспресс-отправлений, следует из результатов рейтинга, подготовленного PwC.

В рейтинге 2017 г. первое место заняла Финляндия, второе - Молдавия, третье - Латвия, четвертое - Швейцария, пятое - Каймановы острова.

EMS (Express Mail Service) - служба доставки экспресс- отправлений, созданная в 1989 г. в рамках Всемирного почтового союза в противовес частным транснациональным компаниям. В каждой из стран-членов EMS доставку отправлений и посылок осуществляют национальные почтовые операторы (в России это "Почта России", которая оказывает эту услугу во всех своих отделениях).

"Почта России" напоминает, что в 2012 г. Россия была на 140 месте, в 2013 г. - на 92 месте. Улучшение позиций в международном рейтинге операторов EMS компания связывает с тем, что в последние годы было существенно повышено соблюдение установленных сроков доставки входящих международных отправлений (с 66% в 2013 г. до 95% в I квартале 2017 г.), передача данных о статусах отправлений EMS в систему отслеживаний выросла с 90% в 2013 г. до 97% в 2017 г. Также "Почта" улучшила сводный показатель качества работы претензионной службы с 68% в 2013 г. до 91% в I квартале 2017 г.

Кроме того, "Почте России" "удалось опередить многих операторов EMS из других стран не только за счет улучшения качества работы, но также и за счет роста объемов экспортных отправлений EMS, количество которых составило на 25% больше, чем в I квартале 2016 г.", сообщила компания со ссылкой на слова заместителя генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке "Почты России" Сергея Малышева.

С 1998 г. сетью EMS, которая является специализированным подразделением ООН, управляет международный кооператив EMS Cooperative со штаб-квартирой в Берне (Швейцария). Тарифы службы EMS определяются администрацией отделения государства подачи отправления. Услуга EMS оперирует посылками (товарные вложения, документы) весом до 30 кг.