МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Главгосэкспертиза РФ одобрила проект строительства подъездной дороги к Находке от трассы Артем - Находка - порт Восточный. Об этом сообщила пресс- служба ведомства.

"Главгосэкспертиза России закончила рассмотрение проекта строительства подъездной дороги к Находке от трассы, соединяющей города Артем, Находка и порт Восточный в Приморском крае. Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

29 декабря 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросу поддержки проекта строительства Восточного нефтехимического комплекса. В том числе, в Приморском крае будет создана новая территория опережающего развития (ТОР) "Нефтехимический", чьим якорным резидентом и станет ВНХК. ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" основана ПАО "НК "Роснефть" для реализации плана по созданию в Приморском крае нефтехимического комплекса.

Проект, одобренный Главгосэкспертизой РФ, предусматривает строительство подъездной дороги к Находке как части инфраструктуры комплекса. При строительстве будут использованы существующие участки местных дорог и улиц, которые в настоящий момент находятся в аварийном состоянии. Длина новой автотрассы составит более 15 км: она начнется на пересечении улицы Пограничная и объездной дороги Находки, а закончится, влившись в трассу Артем - Находка - порт Восточный.

Финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств "Восточной нефтехимической компании".

Ранее Главгосэкспертиза РФ выпустила положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств для "Восточной нефтехимической компании".