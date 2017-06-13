Погрузка на Крымской ж/д в мае 2017 г. увеличилась на 3%, до 154 тыс. тонн

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Погрузка на сети ФГУП "Крымская железная дорога" по итогам мая 2017 года составила 153,8 тыс. тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на заявление генерального директора КЖД Василия Назаряна.

"По данным руководителя, объем погрузки на Крымской железной дороге в мае составил 153,8 тысяч тонн, что по отношению к аналогичному периоду прошлого года больше на 4,1 тысяч тонн и составляет 103%. За 5 месяцев показатель увеличен на 43,4 тысяч тонн и составляет 106%", - говорится в сообщении.

Объем пассажирских перевозок в пригородном сообщении по итогам прошлого месяца составил 273,4 тыс. человек (+22,1%), по итогам пяти месяцев - 1164,0 тыс. человек (+38,3 %).

ФГУП "Крымская железная дорога" обслуживает систему железных дорог на территории Крымского полуострова. Основано в 2014 году на базе подразделений Крымской дирекции Приднепровской железной дороги Украинских железных дорог, расположенных на территории Крыма.