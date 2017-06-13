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DP World может заняться строительством портового комплекса в Лагосе

Экономика и бизнес Транспорт
13 июня, 15:09 UTC+3

Компания ведет переговоры об участии в проекте с администрацией портов Нигерии

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ЛАГОС, 13 июня. /ТАСС/. DP World ведет переговоры с Администрацией портов Нигерии (NPA) об участии в проекте строительства портовой инфраструктуры в столичном регионе, инвестиции в который предварительно оцениваются в $1 млрд, сообщает Journal of Commerce.

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NPA сообщила, что переговоры ведутся о строительстве комплекса по перевалке контейнерных и навалочных грузов. Часть проектов касается ‘greenfield’ проектов, то есть реализуемых с нуля, часть - ‘brownfield’, то есть предусматривающих модернизацию и расширение уже работающих объектов.

В последнее время профессиональное сообщество Нигерии подвергло жесткой критике бескомпромиссную позицию NPA, отпугивающую потенциальных инвесторов. ТАСС сообщал в конце прошлого месяца, что Филиппинский терминальный оператор International Container Terminal Services отказался от участия в проекте строительства контейнерного терминала в Нигерии из-за длительных задержек.

В соответствии с соглашением, подписанным в августе 2012 года, дочерняя компания ICTS получила право на строительство и оперирование контейнерным терминалом в порту Лекки вблизи Лагоса на 21 год. Изначально планы предусматривали завершение строительства терминала мощностью 2,5 млн TEU к 2016 году.

NPA ответила на критику заявлением о готовности развивать сотрудничество с концессионерами, которые "уважают принципы взаимовыгодного партнерства".

Организация заявила о завершении сделки по продаже оставшейся доли порта Лекки китайской корпорации China Harbor Engineering Company за $86 млн. Также сообщается о переговорах с марокканским оператором Tanger Med Port о строительстве в Нигерии нового терминала и логистического и складского комплекса.

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