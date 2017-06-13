Первая очередь порта Патимбан заработает к 2019 году

ДЖАКАРТА, 13 июня. /ТАСС/. Совместный проект Индонезии и Японии по строительству нового глубоководного морского порта Патимбан находится на стадии завершения подготовительных работ. Само строительство начнется в этом году, а порт заработает в 2019 году, сообщает SeaTrade Maritime со ссылкой на местные СМИ.

"Мы cможем частично запустить порт в первом квартале 2019 года", - цитируют местные СМИ заявление посла Японии в Индонезии Масафуми Исии.

Новый порт в Западной Яве строится правительством Индонезии при финансовой поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA). На начальном этапе мощность порта составит 1,5 млн TEU. После полного завершения проекта мощность порта Патимбан составит 7,5 млн TEU, то есть почти столько же, сколько может переваливать на сегодня крупнейший порт Индонезии Танджунг Приок.

В прошлом месяце ТАСС сообщал, что основными претендентами на победу в конкурсе на право заключения контракта на оперирование будущим портом являются японские автогиганты Toyota Motor Corporation и Mitsubishi Corporation.