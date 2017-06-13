Пассажиропоток аэропорта "Храброво" в мае 2017 г. увеличился на 20%

КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта "Храброво" по итогам мая 2017 года составил 162,06 тыс. человек, что на 20,43% больше, чем в мае 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

На внутренних авиалиниях пассажиропоток вырос на 13,07% и составил 146,14 тыс. человек. На международных рейсах количество обслуженных пассажиров увеличилось в три раза, до 15,92 тыс. человек.

Грузоперевозки по итогам прошлого месяца выросли на 39,85%, до 625,3 тонн.

Как отмечается в сообщении аэропорта, пассажиропоток на международных направлениях увеличился в связи с началом летней чартерной программы. В мае 2017 года было выполнено 23 чартерных рейса в курортные города Энфида, Монастир (Тунис), Ираклион (Греция) и Анталию (Турция). Количество пассажиров на чартерных рейсах за отчетный период увеличилось в три раза, до 9,08 тыс. человек.

Количество взлетно-посадочных операций составило 806 (+21,39%).

За пять месяцев 2017 года пассажиропоток аэропорта "Храброво" увеличился на 6,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 607,45 тыс. человек.

На внутренних авиалиниях было обслужено 584 тыс. пассажиров (+4,38%), на международных - 23,45 тыс. пассажиров (+93,33%).

Общий объем обработанного груза и почты за январь - май составил 2,98 тыс. тонн, что превышает показатели прошлого года на 23,98%. Было выполнено 3,23 тыс. самолетовылета, что на 12,61% выше аналогичного показателя 2016 года.