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Объемы грузоперевозок по ж/д Великобритании упали до уровня конца 90-х годов

Экономика и бизнес Транспорт
13 июня, 16:36 UTC+3

В частности, из-за массового закрытия угольных электростанций перевозки этого топлива в 2016 году снизились на 39% по сравнению с уровнем 2015 г.

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ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Объемы грузовых перевозок по железным дорогам Великобритании по итогам 2016/17 финансового года сократились на 3% в годовом сопоставлении, до 17,2 млрд тонно-км, что является самым низким показателем за период с конца 90-х годов, следует из данных, опубликованных Управлением железнодорожного и автомобильного транспорта Великобритании (Office of Rail and Road, ORR).

Объемы перевозок угля сократились в прошедшем году на 39% к уровню годом ранее, до 1,4 млрд тонно-км. Такая динамика обусловлена массовым закрытием угольных электростанций в последние годы в связи с введенными экологическими ограничениями.

По четырем ключевым номенклатурам объемы снизились в пределах 10%: на 9% упал спрос в сегменте международных интермодальных перевозок, до 0,4 млрд тонно-км, нефти и нефтепродуктов - на 3%, до 1,1 млрд тонно-км, металлов - на 2%, до 1,5 млрд тонно-км.

Объемы внутренних интермодальных перевозок выросли на 8%, до 6,81 млрд тонно-км. Доля этой номенклатуры в общем трафике увеличилась до 39%. Доля строительных грузов выросла до 25%, объемы - на 7%, до 4,25 млрд тонно-км.

Трафик, измеряемый в поездо-километрах, сократился в прошедшем финансовом году на 3%, до 34 млн километров.

Крупнейшим грузовым оператором на сети железных дорог Великобритании остается DB Cargo UK, хотя его доля на рынке сократилась по итогам прошлого года до 45% по сравнению с 48% в 2010/11 году. Доля GB Railfreight выросла за тот же период с 8% до 15%.

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