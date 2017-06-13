SAAM консолидировал 100% оператора порта Икике

САНТЬЯГО, 13 июня. /ТАСС/. Чилийский портовый и логистический оператор SAAM консолидировал 100% акций Iquique Terminal Internacional (ITI) - оператора важнейшего порта на севере Чили и пятого по величине в стране, выкупив 15% акций у Grupo Empresas Navieras (GEN), сообщил SAAM.

Стоимость сделки составила $11,05 млн.

ITI является оператором порта Икике на основании концессионного соглашения, действующего до 2030 года. В порту есть два причала, способных принимать суда класса Post Panamax. В 2016 году грузооборот Икике составил 2 млн тонн и 272 тыс. TEU.

В заявлении отмечается, что стратегия компании SAAM Puertos, которая на сегодняшний день оперирует 11 портовыми терминалами в шести странах Северной и Южной Америки, предусматривает наращивание доли компании в контролируемых активах. Так, в январе прошлого года компания консолидировала 51% акций оператора порта Пуэрто-де- Кальдера в Коста-Рика. Недавно было объявлено о планах расширения мощности полностью контролируемого компанией терминала в порту Гуаякиль в Эквадоре.