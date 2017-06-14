"Порт Ванино" решил не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года

ХАБАРОВСК. 14 июня. /ТАСС/. Акционеры ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино") на годовом собрании приняли решение не распределять чистую прибыль за 2016 год, дивиденды на все виды акций не выплачивать, говорится в сообщении компании.

"Прибыль, полученную по итогам 2016 отчетного года, не распределять. Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать",- говорится в сообщении.

Чистая прибыль "Порта Ванино" по итогам прошлого года составила 1,97 млрд руб. (рост в 2,2 раза относительно 2015 года).

По итогам 2015 года дивиденды также не выплачивались.

ОАО "Порт Ванино" - крупнейшая стивидорная компания в Хабаровском крае, в состав которой наряду с универсальными причалами входят специализированные терминалы: паромный, контейнерный и глиноземный, а также портовый флот, выполняющий швартовые операции, перевозку пассажиров и снабжение судов водой. Грузооборот стивидорной компании "Порт Ванино" по итогам 2016 года составил 8,04 млн тонн грузов (рост на 27,5% к 2015 году).