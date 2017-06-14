Пассажиропоток аэропортов Кубани с начал года вырос на 18%

КРАСНОДАР, 14 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток в четырех аэропортах Краснодарского края (в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике) с января по май 2017 года вырос на 18% в сравнении с показателями того же периода прошлого года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управляющей аэровокзалами региона компании "Базэл Аэро".

"Пассажиропоток в аэропортах "Базэл Аэро" (Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик) в январе - мае 2017 года составил 3 млн 326,45 тыс. человек. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2016 года", - говорится в сообщении.

Наилучшую динамику за этот период показали международные рейсы, которые перевезли из аэропортов Кубани на 63% больше клиентов, чем в прошлом году. Внутренние направления также выросли, но не столь значительно - на 15%. Из четырех аэропортов лучшую динамику продемонстрировал аэропорт Сочи, обслуживший на 19% больше пассажиров внутренних и на 33% больше международных рейсов.

"Базэл Аэро" управляет аэропортовыми активами "Базового элемента". С июня 2012 года - совместное предприятие "Базового элемента", Сбербанка России и Changi Airports International (100-процентное дочернее предприятие Changi Airport Group).