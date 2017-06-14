Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростерминалуголь с начала года отгрузил на экспорт 10 млн тонн угля

Экономика и бизнес Транспорт
14 июня, 12:19 UTC+3

В прошлом году десятимиллионную тонну угля погрузили 10 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

УСТЬ-ЛУГА, 14 июня. /ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" с начала года отгрузило на экспорт 10 млн тонн угля, сообщает пресс-служба стивидора.

По данным компании, десятмиллионную тонну угля погрузили 12 июня. Она вошла в судовую партию балкера Nordic Odin (тип Panamax). Всего на судно погрузили 46,7 тыс. тонн угля.

Nordic Odin стал 11 судном с начала июня, и 151 - с начала 2017 года. В прошлом году десятимиллионную тонну угля погрузили 10 августа.

АО "Ростерминалуголь" стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания".По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Среди пострадавших при пожаре в жилом доме на западе Лондона нет граждан РФ
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
4
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
5
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
6
Обвиняемая в подготовке теракта в Ростове-на-Дону планировала самоподрыв
7
Собянин открыл в Москве продовольственную круглогодичную ярмарку
Темы дня
Загрузка...
Реклама