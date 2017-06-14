Ростерминалуголь с начала года отгрузил на экспорт 10 млн тонн угля

УСТЬ-ЛУГА, 14 июня. /ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" с начала года отгрузило на экспорт 10 млн тонн угля, сообщает пресс-служба стивидора.

По данным компании, десятмиллионную тонну угля погрузили 12 июня. Она вошла в судовую партию балкера Nordic Odin (тип Panamax). Всего на судно погрузили 46,7 тыс. тонн угля.

Nordic Odin стал 11 судном с начала июня, и 151 - с начала 2017 года. В прошлом году десятимиллионную тонну угля погрузили 10 августа.

АО "Ростерминалуголь" стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания".По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России.