EVR Cargo приобрела 500 вагонов российского производства за 17,8 млн евро

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ТАЛЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Государственная железнодорожная компания EVR Cargo (входит в структуру "Eesti Raudtee") приобрела 300 платформ для перевозки контейнеров и 200 полувагонов российского производства стоимостью 17,8 млн евро. Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что 500 вагонов - часть инвестиционного плана, всего компания планирует направить на обновление парка 35 млн евро.
"Сдача в аренду вагонов - растущий бизнес, которым мы занимаемся с лета прошлого года. Доходы от него выросли на 157%. По нашим оценкам, этот позитивный тренд продолжится, поэтому мы планируем продолжать инвестиции в покупку новых вагонов", - сказал председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу.
Поставка вагонов ожидается до конца лета текущего года.
По данным компании, платформы для перевозки контейнеров будут сдаваться в аренду крупным международным компаниям, перевозящим грузы между Европой и Китаем. Полувагоны компания планирует сдать в аренду в России для перевозки сыпучих грузов.
АО "EVR Cargo", созданное в результате разделения концерна АО "Eesti Raudtee", является крупнейшим предприятием в Эстонии, действующим в сфере железнодорожных грузоперевозок. Основные клиенты компании - экспедиторы, предприятия транзитного сектора, а также различные производственные предприятия. В настоящее время парк компании состоит из 66 локомотивов и 2522 вагонов.