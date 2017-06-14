CMA CGM покупает Mercosul у Maersk Line

МАРСЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Maersk Line продаст свою бразильскую дочернюю компанию Mercosul Line CMA CGM, чтобы устранить препятствия для согласования сделки по слиянию с Hamburg Sued бразильским регулятором, говорится в совместном заявлении CMA CGM и Maersk Line.

Продажа Mercosul является необходимым условием для согласования властями слияния Maersk с Hamburg Sued, поскольку последней принадлежит компания Alianca Logistica - доминирующий перевозчик на рынке контейнерных перевозок восточного побережья Южной Америки с долей рынка, по оценкам Journal of Commerce, около 55%.

Приобретение Mercosul Line позволит CMA CGM укрепить позиции в Южной Америке, особенно в Бразилии, в соответствии со своей стратегией развития. Mercosul имеет четыре контейнеровоза вместимостью по 2,5 тыс. TEU, занятых на сервисах вдоль восточного побережья Южной Америки. Выручка компании в прошлом году составила 128 млн долларов США.

По данным Journal of Commerce, партнер Maersk по альянсу 2M швейцарская MSC также была вела переговоры о покупке Mercosul.

Сделка по купле-продаже Mercosul подлежит согласованию с властями Бразилии и увязана с приобретением Maersk Hamburg Sued. Интеграция перевозчика в CMA CGM начнется не раньше начала интеграции Hamburg Sued, запланированной на четвертый квартал текущего года. До тех пор Mercosul Line продолжит работать без изменений.