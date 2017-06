Cargolux подписал соглашение о создании новой грузовой авиакомпании в Китае

ПЕКИН, 14 июня. /ТАСС/. Cargolux подписал соглашение о создании грузовой авиакомпании, которая будет зарегистрирована в Китае, сообщает Journal of Commerce.

Люксембургская авиакомпания получит 25% акций Henan Cargo Airlines, другими акционерами выступят Henan Civil Aviation Development and Investment Co. (HNCA), Henan Airport Group, Xinggang Investment Co. в интересах Zhengzhou Airport Economic Zone.

Новый перевозчик начнет свою деятельность в последнем квартале 2018 года. Изначально компания будет оперировать грузовыми лайнерами Boeing 747 на транс-тихоокеанских и внутриазиатских маршрутах.

Первоначально Cargolux планировал инвестировать $77 млн и получить 35-процентную долю в новом перевозчике.

Cargolux является крупнейшим в Европе грузовым авиаперевозчиком. Флот компании рассчитывает 14 грузовых самолетов Boeing 747-8 и 13 747-400, объем перевозок в прошлом году составил 964 тыс. тонн. 35% компании принадлежит китайской государственной корпорации HNCA.