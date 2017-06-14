Cargolux подписал соглашение о создании новой грузовой авиакомпании в Китае

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ПЕКИН, 14 июня. /ТАСС/. Cargolux подписал соглашение о создании грузовой авиакомпании, которая будет зарегистрирована в Китае, сообщает Journal of Commerce.
Люксембургская авиакомпания получит 25% акций Henan Cargo Airlines, другими акционерами выступят Henan Civil Aviation Development and Investment Co. (HNCA), Henan Airport Group, Xinggang Investment Co. в интересах Zhengzhou Airport Economic Zone.
Новый перевозчик начнет свою деятельность в последнем квартале 2018 года. Изначально компания будет оперировать грузовыми лайнерами Boeing 747 на транс-тихоокеанских и внутриазиатских маршрутах.
Первоначально Cargolux планировал инвестировать $77 млн и получить 35-процентную долю в новом перевозчике.
Cargolux является крупнейшим в Европе грузовым авиаперевозчиком. Флот компании рассчитывает 14 грузовых самолетов Boeing 747-8 и 13 747-400, объем перевозок в прошлом году составил 964 тыс. тонн. 35% компании принадлежит китайской государственной корпорации HNCA.