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Китайская корпорация приступила к строительству порта стоимостью $1 млрд в Панаме

Экономика и бизнес Транспорт
14 июня, 16:58 UTC+3

На первом этапе - к середине 2019 года - контейнерная мощность порта будет увеличена до 2,5 млн TEU, будет построен терминал для перевалки СПГ

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ПАНАМА, 14 июня. /ТАСС/. Китайская корпорация приступила к реализации проекта строительства нового глубоководного контейнерного порта в Панаме стоимостью $1 млрд, сообщает The Chartered Institute of Building.

Китайская частная портовая корпорация Landbridge в мае прошлого года приобрела крупнейший порт Панамы, расположенный на острове Маргарита для того, чтобы расширить и модернизировать его. Будущий глубоководный порт получил название Panama Colon Container Port (PCCP).

Строительные работы официально начались 7 июня. Подрядчиком является китайская корпорация China Communications Construction Company.

В церемонии принял участие президент Панамы Хуан Карлос Варела, который заявил, что порт является важнейшим китайским инвестиционным проектом в Панаме.

Проект предполагается реализовывать в три этапа. На первом этапе - к середине 2019 года - контейнерная мощность порта будет увеличена до 2,5 млн TEU, будет построен терминал для перевалки СПГ.

Вторая и третья очереди предусматривают строительство логистического парка, расширение и модернизацию кранового оборудования и увеличение совокупной контейнерной мощности до 11 млн TEU, что поставит порт на 13 строчку рейтинга крупнейших контейнерных портов мира.

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