Китайская корпорация приступила к строительству порта стоимостью $1 млрд в Панаме

ФК "Локомотив" продлил контракт с защитником Михаликом до конца сезона-2017/18Спорт 14 июня, 17:42
Ван Бастен вошел в группу ФИФА, которая будет определять лучших игроков Кубка конфедерацийСпорт 14 июня, 17:39
Клуб ФНЛ "Енисей" подписал контракт с вратарем ЧепчуговымСпорт 14 июня, 17:26
Первая профильная смена по информатике открылась в центре "Сириус" в СочиОбщество 14 июня, 17:22
ДВТГ и южнокорейская провинция Кенгидо намерены создать инфраструктуру для доставки рыбыТранспорт 14 июня, 17:22
Россиянки Тимошинина и Белова стали вторыми в синхронных прыжках в воду с вышки на ЧЕСпорт 14 июня, 17:21
Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает с 1 июляМосква 14 июня, 17:01
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"Общество 14 июня, 16:58
Колобков: Ростовская область входит в число активных участников ФЦПСпорт 14 июня, 16:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАНАМА, 14 июня. /ТАСС/. Китайская корпорация приступила к реализации проекта строительства нового глубоководного контейнерного порта в Панаме стоимостью $1 млрд, сообщает The Chartered Institute of Building.
Китайская частная портовая корпорация Landbridge в мае прошлого года приобрела крупнейший порт Панамы, расположенный на острове Маргарита для того, чтобы расширить и модернизировать его. Будущий глубоководный порт получил название Panama Colon Container Port (PCCP).
Строительные работы официально начались 7 июня. Подрядчиком является китайская корпорация China Communications Construction Company.
В церемонии принял участие президент Панамы Хуан Карлос Варела, который заявил, что порт является важнейшим китайским инвестиционным проектом в Панаме.
Проект предполагается реализовывать в три этапа. На первом этапе - к середине 2019 года - контейнерная мощность порта будет увеличена до 2,5 млн TEU, будет построен терминал для перевалки СПГ.
Вторая и третья очереди предусматривают строительство логистического парка, расширение и модернизацию кранового оборудования и увеличение совокупной контейнерной мощности до 11 млн TEU, что поставит порт на 13 строчку рейтинга крупнейших контейнерных портов мира.