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ДВТГ и южнокорейская провинция Кенгидо намерены создать инфраструктуру для доставки рыбы

Экономика и бизнес Транспорт
14 июня, 17:22 UTC+3

Предполагается построить холодильно-морозильные склады, организовать рефрижераторные поезда, создать комплексную систему по добыче, хранению и продвижению рыбной продукции на внутрироссийский рынок

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© Игорь Буймистров/ТАСС

МОСКВА,14 июня. /ТАСС/. АО "Дальневосточная транспортная группа" (ДВТГ) и представительство провинции Кенгидо (Южная Корея) подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируют привлекать инвестиции в развитие объектов транспорта для хранения и дистрибуции дальневосточной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ДВТГ

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"Стороны договорились сотрудничать в создании логистических и торговых связей и отношений, привлечении инвестиций в развитие объектов транспорта, Находкинского морского рыбного порта и контейнерных терминалов (в Тучково и Забайкальске), развитие холодной цепочки хранения и дистрибуции рыбы", -говорится в сообщении.

В частности, сотрудничество по доставке дальневосточной рыбы до российских потребителей предполагает строительство современных холодильно-морозильных складов, организацию рефрижераторных контейнерных поездов, создание комплексной транспортно-логистической и оптово-распределительной системы по добыче, хранению и продвижению рыбной продукции на внутрироссийский рынок.

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Совместные российско-южнокорейские инвестпроекты планируется реализовывать с привлечением механизмов и инструментов господдержки, учитывая развитие Свободного порта Владивосток и таких международных транспортных коридоров как Новый шелковый путь, Приморье-1 и Северный морской путь.

Группа компаний ДВТГ осуществляет транспортировку и экспедирование грузов в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. В состав группы входят стивидорная компания ОАО "Находкинский морской рыбный порт", железнодорожные контейнерные терминалы в Тучково (Московская обл.) и Забайкальске, а также три вагоноремонтных депо.

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