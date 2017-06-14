ДВТГ и южнокорейская провинция Кенгидо намерены создать инфраструктуру для доставки рыбы

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МОСКВА,14 июня. /ТАСС/. АО "Дальневосточная транспортная группа" (ДВТГ) и представительство провинции Кенгидо (Южная Корея) подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируют привлекать инвестиции в развитие объектов транспорта для хранения и дистрибуции дальневосточной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ДВТГ
"Стороны договорились сотрудничать в создании логистических и торговых связей и отношений, привлечении инвестиций в развитие объектов транспорта, Находкинского морского рыбного порта и контейнерных терминалов (в Тучково и Забайкальске), развитие холодной цепочки хранения и дистрибуции рыбы", -говорится в сообщении.
В частности, сотрудничество по доставке дальневосточной рыбы до российских потребителей предполагает строительство современных холодильно-морозильных складов, организацию рефрижераторных контейнерных поездов, создание комплексной транспортно-логистической и оптово-распределительной системы по добыче, хранению и продвижению рыбной продукции на внутрироссийский рынок.
Совместные российско-южнокорейские инвестпроекты планируется реализовывать с привлечением механизмов и инструментов господдержки, учитывая развитие Свободного порта Владивосток и таких международных транспортных коридоров как Новый шелковый путь, Приморье-1 и Северный морской путь.
Группа компаний ДВТГ осуществляет транспортировку и экспедирование грузов в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. В состав группы входят стивидорная компания ОАО "Находкинский морской рыбный порт", железнодорожные контейнерные терминалы в Тучково (Московская обл.) и Забайкальске, а также три вагоноремонтных депо.