СМИ: правкомиссия по транспорту одобрила программу развития "Росморпорта" до 2020 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правительственная комиссия по транспорту под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича утвердила долгосрочную программу развития ФГУП "Росморпорт" до 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным "Ъ", к 2020 году чистая прибыль Росморпорта по сравнению с 2016 годом должна увеличиться почти втрое - до 697,4 млн руб., выручка вырастет на треть - до 29,3 млрд руб., EBITDA приблизится к 7 млрд руб. В строительство и реконструкцию морских терминалов Росморпорт инвестирует 97 млрд руб., в поддержание основных фондов, в том числе строительство ледоколов и обновление флота 23 млрд руб.

Согласно ДПР, прогнозный грузооборот морских портов РФ к 2020 году составит 877,5 млн тонн. За 2017-2020 годы показатель вырастет на 21%, причем прирост в 47,2 млн тонн будет обеспечен за счет переориентации грузов из сопредельных стран в российские порты. Еще 108,4 млн тонн планируется получить, в числе прочего, за счет долгосрочной стратегии развития зернового комплекса. А к 2030 году грузооборот российских портов превысит 1 млрд тонн.

По мнению экспертов, достижению этих показателей способствует политика ОАО "РЖД". В 2017 году компания резко активизировала усилия по переориентации грузопотоков из зарубежных портов в российские, а "меры стимулирования в рамках тарифного коридора были дополнены административными мерами, связанными с ограничением или полным отказом от согласования отгрузок российских экспортеров по железной дороге на экспорт в зарубежные порты - в первую очередь в порты стран Балтии". Основной потенциал переключения грузовой базы на порты РФ связан с сегментами нефтеналивных и зерновых грузов, а также угля, отмечает собеседник "Ъ".