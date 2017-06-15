Грузооборот группы НМТП в январе-мае вырос на 1,4% - до 63,5 млн т

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Грузооборот терминалов группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в январе-мае 2017 года увеличился на 1,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 63,47 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В частности, перевалка наливных грузов в отчетном периоде сократилась на 0,7%, до 48,58 млн т, объемы навалочных грузов увеличились на 30,3%, до 6,47 млн т, перевалка генеральных грузов снизилась на 8,1% и составила почти 5,72 млн т. Контейнерооборот увеличился на 10,9% и составил 2,55 млн тонн или 252 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Максимальный рост показала перевозка скоропортящихся грузов: она выросла в 3,8 раза, до 98 тыс. тонн.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".

Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть- Сервис" (10,5%). Остальные акции находятся у миноритариев и обращаются на свободном рынке.