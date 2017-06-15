Проектирование автотрассы между Томской и Кемеровской областями начнется в 2017 году

ТОМСК, 15 июня. /ТАСС/. Проектирование новой межрегиональной автотрассы Томск - Тайга (Кузбасс), которая напрямую свяжет Томскую область с Транссибом, начнется в этом году, сообщил в четверг журналистам первый вице-президент Газпромбанка Алексей Белоус.

В четверг врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин, и. о. губернатора Кемеровской области Владимир Чернов и глава Газпромбанка Андрей Акимов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве трассы на основе концессии.

"Проектирование начинается в этом году. Это будет единая проектная команда. Мы надеемся, что на следующий строительный сезон мы выйдем с полными показателями по суммам и срокам реализации. Здесь два этапа: часть дороги реконструируется, что проще, вторая часть строится заново", - сказал Белоус.

Как уточнил управляющий директор департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанка Павел Бруссер, это будет первое в России государственно-частное партнерство, в котором примут участие сразу два субъекта федерации и концессионер. Длина будущей федеральной трассы составит около 70 км, стоимость строительства и реконструкции на данном этапе оценивается на сумму около 7 млрд рублей, участники концессии не исключают, что часть затрат удастся компенсировать за счет системы "Платон".

Это будет двухполосная дорога со скоростным режимом до 120 км/ч. Обсуждается вопрос, будет ли она общедоступной или платной. Интенсивность трафика оценивается минимум в 4-5 тыс. машин в сутки.

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Как отметил Белоус, строительство трассы позволит вдвое сократить сроки доставки грузов на Транссиб и перенаправить ряд транспортных потоков, которые шли через другие регионы.

"Проект для нас очень важен, учитывая, что город Тайга был ключевой железнодорожной станцией. У нас есть планы развивать там железнодорожный логистический комплекс. Уверен, что дорога интересна как жителям Томской области, так и бизнеса Томской области в части короткого плеча и выхода на станцию Тайга", - заявил Чернов, отметив, что власти Кузбасса вскоре планируют выделить средства на финансирование проектных работ.

Врио главы Томской области в свою очередь отметил, что эта трасса позволит ликвидировать "историческую несправедливость", когда более века назад Транссиб было решено строить в обход Томска, в результате чего регион стал тупиковым с точки зрения транспортной доступности.

Ранее сообщалось, что с партнером проекта будет заключено концессионное соглашение сроком на 13 лет, а сам объект будет построен в течение двух лет после разработки проектно-сметной документации. Первый вице-президент Газпромбанка Александр Казначеев сообщал, что из 7 млрд рублей стоимости трассы 4 миллиарда предполагает вложить концессионер, остальные 3 миллиарда - регионы в соответствии с размером участков дороги на территориях, где будет вестись строительство.