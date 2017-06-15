В аэропорту Краснодара открыта новая взлетно-посадочная полоса

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) открыт в международном аэропорту Краснодар, сообщил в четверг журналистам гендиректор управляющей аэропортом компании "Базэл Аэро" Леонид Сергеев.

"Мы открываем взлетно-посадочную полосу. Мы повышаем пропускную способность полосы. Вторая хорошая новость состоит в том, что в этом году аэропорт Краснодар показывает хорошие темпы роста. Сейчас это наша очередь, чтобы делать здесь новый аэровокзальный комплекс", - сказал Сергеев.

Первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Кубани Алексей Переверзев отметил, что аэропорт после ввода ВПП сможет принимать самолеты большей вместительности. "Это прием воздушных судов большей вместительности и тех самолетов, которые могут выполнять беспосадочное полеты в самые дальние наши регионы - на Дальний Восток. Аэропорт станет практически всепогодным", - сказал он.

По данным "Базэл Аэро", длина новой полосы составляет 3 км, ширина - 60 метров. Она имеет бетонное покрытие, соответствующее всем нормам и требованиям. Инвестиции в реализацию проекта составили 4,6 млрд рублей.

Строительство полосы - часть проекта по реконструкции и развитию аэропорта (ФЦП "Развитие транспортной системы России"). Уже проведена реконструкция магистральной рулежной дорожки, которая с 24 июня 2014 года использовалась в качестве основной взлетно-посадочной полосы. Затем произвели ремонт основной ВПП и рулежных дорожек, заменили инженерные сети, светосигнальное оборудование и другие элементы инфраструктуры. После запуска основной ВПП магистральную рулежную дорожку закроют на реконструкцию и затем вернут ей ее прежнюю функцию.

"Базэл Аэро" управляет аэропортовыми активами "Базового элемента". С июня 2012 года - совместное предприятие "Базового элемента", Сбербанка России и Changi Airports International (100% дочернее предприятие Changi Airport Group).