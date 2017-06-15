Выручка по направлению логистики "РЖД Логистики" в Петербурге в I квартале выросла на 69%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Филиал "РЖД Логистики" в Санкт-Петербурге увеличил выручку по направлению грузовой логистики в первом квартале 2017 года на 69% относительно аналогичного периода прошлого года - до 275 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

В целом выручка филиала в отчетном периоде составила 339 млн рублей, всего филиал обработал 291 тыс. тонн различных грузов.

Согласно сообщению, ожидается, что рост показателей работы филиала продолжится и во II квартале.

АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.