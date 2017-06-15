ПГК в январе-мае 2017 г. увеличила объем погрузки нефтепродуктов в Поволжье на 50%

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САМАРА, 15 июня. /ТАСС/. Объем погрузки нефтепродуктов в цистернах Самарского филиала АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-мае 2017 года увеличился на 50% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 2,2 млн тонн, сообщается на сайте компании. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 44% и составил 3 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок в цистернах по Куйбышевской железной дороге (КбшЖД) выросла с 9% до 13%.
Основную номенклатуру грузов составили бензин и дизельное топливо, мазут и битум. Объем погрузки бензина и дизельного топлива вырос на 67% и составил 1,5 млн тонн. Погрузка мазута и битума увеличилась на 35%, до 340 тыс. тонн.
Согласно сообщению, грузы следовали с разных станций КбшЖД в адрес грузополучателей внутри страны, а также на экспорт, через порты Атлантического бассейна.
АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.