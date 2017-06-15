ФГК в мае 2017 года увеличила погрузку черных металлов на 9%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в мае 2017 года увеличило погрузку черных металлов во всех родах подвижного состава на 9% к уровню прошлого года, до 895 тыс. тонн, сообщается на сайте компании.

В частности, на полигоне Горьковской железной дороги объем погрузки черных металлов в полувагонах вырос в два раза к маю 2016 года.

"Объем перевозок черных металлов в полувагонах компании увеличился на Западно-Сибирской ж.д. - в 11 раз, Куйбышевской ж.д. - в 2,5 раза, Дальневосточной ж.д. - в 2,3 раза, Восточно-Сибирской ж.д. - в 2 раза, Свердловской ж.д. - в 1,7 раза, Северо-Кавказской ж.д. - в 1,7 раза, Юго-Восточной ж.д. - в 1,5 раза, Северной ж.д. - в 1,4 раза", - говорится в сообщении.

АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании компании насчитывает 153 тыс. единиц подвижного состава (по состоянию на 12.06.2017 года).

На полигоне российских железных дорог работают 7 филиалов и 9 агентств транспортного обслуживания АО "ФГК", а также представительства в Москве и Республике Казахстан.