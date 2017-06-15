Контейнерооборот порта Шанхай в мае вырос на 15%

ШАНХАЙ, 15 июня. /ТАСС/. Рост контейнерооборота крупнейших портов Азии ускорился в мае 2017 года до двузначных показателей, несмотря на заторы и задержки операций в портах Китая, начавшиеся в апреле из-за реорганизации глобальных альянсов и сохраняющиеся до сих пор.

Крупнейший в мире контейнерный порт Шанхай по итогам прошлого месяца перевалил 3,54 млн TEU, что на 14,7% больше, чем в мае прошлого года, говорится в сообщении оператора порта SIPG. Это самые высокие темпы роста среди трех вошедших в обзор портов. Средний рост за пять месяцев с начала года в порту составляет 10%.

По предварительным данным оператора порта Сингапур MPA, второй крупнейший порт в мире увеличил в прошлом месяце объемы перевалки на 12% в годовом сопоставлении, до 3 млн TEU. За январь-май трафик через порт увеличился на 6% и составил 13,3 млн TEU.

Темпы роста контейнерооборота порта превышали 5% восемь из десяти месяцев с тех пор, как в августе прошлого года Сингапур стал региональным хабом CMA CGM в Азии.

С июля прошлого года CMA CGM S.A. и PSA Singapore Terminals Pte. Ltd. совместно оперируют терминалом CPLT в порту Сингапур. Изначальная мощность терминала в 2 млн TEU в марте была увеличена до 4 млн TEU.

Порт Гонконг - пятый в рейтинге крупнейших контейнерных портов мира - перевалил в мае 1,85 млн TEU, рост 13,4% относительно прошлого года. За пять месяцев рост составил 12,2%. Оборот глубоководных терминалов района порта Kwai Tsing вырос в прошлом месяце на 14,4%, до 1,5 млн TEU, за период с начала года - на 12,5%.