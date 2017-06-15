Магаданский морской торговый порт в 2016 году увеличил выручку на 60%, до 838,8 млн рублей

МАГАДАН, 15 июня. /ТАСС/. ПАО "Магаданский морской торговый порт" в 2016 году увеличил выручку на 59,9% по сравнению с показателем 2015 года, до 838,77 млн рублей, говорится в отчете компании.

Чистая прибыль компании за отчетный год составила 406,34 млн рублей в сравнении с убытком в 162,5 млн по итогам предыдущего года. Валовая прибыль увеличилась с 41,32 млн рублей в 2015 году до 244,48 млн рублей в 2016 году.

ПАО "Магаданский морской торговый порт" - крупнейший на Северо-Востоке России. Порт имеет стратегическое значение для Магаданской области - это основной транспортный узел для поставок топлива и грузов.