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"Саратовские авиалинии" ввели рейс между Калининградом и Анапой

Экономика и бизнес Транспорт
15 июня, 15:58 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 15, июня. /ТАСС

Полеты будут выполняться до 14 сентября раз в неделю по четвергам самолетом Як-42

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КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" начала выполнение рейсов между Калининградом и Анапой (Краснодарский край), сообщила пресс-служба калининградского аэропорта "Храброво" в четверг.

"Авиакомпания "Саратовские авиалинии" с 15 июня 2017 года приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту "Калининград - Анапа - Калининград". Первый рейс из Анапы прибыл в аэропорт "Храброво" сегодня, 15 июня, в 11:20 (12:20 мск), рейс из Калининграда был отправлен в 12:20 (13:20 мск)", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться до 14 сентября раз в неделю по четвергам самолетом Як-42, количество пассажирских мест в салоне - 120, продолжительность перелета составит 3,5-4 часа, уточнили в пресс-службе.

Анапа - один из популярнейших российских курортов, расположен на Черноморском побережье Краснодарского края. В мае этого года аналитическое агентство "ТурСтат" назвало Анапу вторым по популярности курортом страны после Сочи. В топ-10 вошел также расположенный в Калининградской области Светлогорск.

В летнем расписании калининградского аэропорта "Храброво", помимо Анапы, также рейсы в Москву, Санкт- Петербург, Краснодар, Череповец (Вологодская область), Мурманск, Архангельск, Ташкент (Узбекистан), Варшаву (Польша), Анталью (Турция) и Барселону (Испания).

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