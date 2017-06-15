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Электровозы "Скиф" прошли миллион километров

Экономика и бизнес Транспорт
15 июня, 15:38 UTC+3

Двухсекционный 2ЭС5 способен водить грузовые поезда повышенной массы 6,3 тыс. т на полигонах, имеющих сложный профиль пути

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© АО "НЭВЗ"

НОВОЧЕРКАССК, 15 июня. /ТАСС/. Суммарный пробег пяти магистральных грузовых электровозов переменного тока 2ЭС5 "Скиф" производства Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") преодолел отметку миллион километров. Об этом сообщили в департаменте по внешним связям "Трансмашхолдинга".

Двухсекционный 2ЭС5 способен водить грузовые поезда повышенной массы 6,3 тыс. т на полигонах, имеющих сложный профиль пути.

2ЭС5 - магистральный грузовой электровоз переменного тока с асинхронными тяговыми двигателями. Локомотив спроектирован инжиниринговым центром "ТРТранс", который создан Трансмашхолдингом совместно со стратегическим партнером - французской компанией "Alstom".

Электровозы переданы ОАО "РЖД" в 2015 году, а с марта 2016 года эксплуатируются в депо Тимашевск-Кавказский Северо-Кавказской железной дороги.

ЗАО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой в свою очередь принадлежит французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

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