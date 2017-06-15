Перевозчики назвали отсутствие электронного документооборота одним из минусов "Платона"

"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"

"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии" 15 июня, 17:45

Главный тренд рынка грузоперевозок - усиление госрегулирования. Это ввод и повышение тарифов "Платона", изменения в правилах труда и отдыха водителей, весогабаритные ограничения, так называемый "пакет Яровой". Актуальные проблемы отрасли обсудили представители работающих на юге России транспортных компаний в рамках делового завтрака, который провела группа компаний "Деловые Линии" в Краснодаре.

Отсутствие электронного документооборота - минус "Платона"

Против внедрения системы "Платон", взимающую плату с грузовиков с максимальной массой свыше 12 тонн, возражают преимущественно "частники, которые привыкли ездить втемную", считает Михаил Акжаян из компании СДМ. По его словам, добросовестные компании стараются соблюдать действующее законодательство, так как наличие регистрации в "Платоне" для многих заказчиков является важным фактором при выборе исполнителя.

Очевидным минусом системы участники мероприятия назвали отсутствие электронного документооборота и детализации расходов. Сейчас перевозчик не может предоставить клиенту доказательства того, что он является добросовестным плательщиком. "Вместо сервисной организации мы получили аналог налоговой инспекции, которая, по сути, оказывает госуслугу по сбору платежей. Но туда нужно специально каждый раз приезжать для оформления документов", - комментирует учредитель компании "АрТранс" Владимир Гурьянов.

Добавил хлопот "пакет Яровой"

Возникают трудности у перевозчиков и с соблюдением "пакета Яровой" - комплекса антитеррористических законопроектов. Связанные с ним нововведения в законе "О транспортно-экспедиционной деятельности" значительно усложнили процедуру приемки-передачи груза, уверены участники бизнес-завтрака.

С середины 2016 года перевозчик обязан проверять достоверность представленных клиентом документов и сведений, информации о свойствах груза и условиях его перевозки. Однако это сложно сделать при перевозках, к примеру, опломбированных контейнеров.

"Новые требования из "пакета Яровой" ударили в первую очередь не по FTL-сегменту (перевозка целыми машинами), а по экспедиторам, которые перевозят сборный груз", - отметил директор управления по экспедиторской деятельности ГК "Деловые Линии" Михаил Петров.

"Мы добиваемся, чтобы весовой контроль работал честно"

На российских трассах автоматизированные пункты весового контроля стали появляться в 2016 году. По мнению представителей транспортных компаний, их функционирование требует дополнительных настроек, в том числе законодательных.

"Мы добиваемся, чтобы весовой контроль работал честно. Данные по поверке комплексов должны быть общедоступными, методика измерения должна быть прозрачной и понятной", - заявил Михаил Петров.

По его мнению, пока не выполнены данные условия, игроки рынка поддерживают предложение убрать ответственность за развесовку по осям и оставить ответственность только по факту превышения полной массы транспортного средства.

Кроме того, Минтрансом РФ не решен вопрос с легитимностью сертификата взвешивания. "Нет нормативной базы, связанной с сертификатами: одно взвешивание может показать, что перевеса нет, другое - что он есть, причем существенный", - пояснил директор управления по экспедиторской деятельности ГК "Деловые Линии".

Угрозы и страхование

Перевозчики также сталкиваются с угрозой сохранности груза, кода фуры вскрываются на стоянках или в пути. Правоохранительные органы зачастую затягивают оформление протоколов (особенно если фуру вскрыли на ходу и точное место совершения преступления неизвестно) и подозревают, в первую очередь, самих водителей, сетуют участники делового завтрака.

Решить проблему небольшим компаниям помогает работа по партнерским программам с крупными игроками рынка, у которых общением с полицией занимаются собственные юристы и представители службы безопасности.

Сталкиваются грузоперевозчики и с завышенными тарифами по страхованию грузов. Поэтому не все транспортные предприятия пользуются этой услугой.

Директор департамента по развитию FTL "Деловых Линий" Артем Ефимов сообщил, что у группы компаний все грузы страхуются на 10 млн рублей. Это позволяет покрыть расходы в случае возникновения чрезвычайной ситуации. "Также мы пересмотрели систему выплат: процесс урегулирования претензий составляет от семи до 14 дней, документооборот полностью электронный, список необходимых документов сокращен до четырех", - уточнил он.

Сейчас "Деловые Линии" разрабатывают программу лояльности для партнеров, совершающих определенное количество рейсов. Страхование - один из пунктов программы. Тариф дифференцирован и зависит от стоимости груза, добавил Артем Ефимов.

Неравные условия

Грузоперевозчики Юга России считают, что изменения в отрасли зачастую ставят транспортные компании и "индивидуалов" в неравные условия. Крупные организации, соблюдающие все требования законодательства, не могут предоставлять услуги по той же цене, что и частники, которые порой избегают дополнительных расходов.

По словам участников бизнес-завтрака, тот же жесткий контроль за перевесом фактически не касается частников, например, занятых транспортировкой стройматериалов. "Правоприменители не с теми борются. Они выставляют счета нам, добросовестным перевозчикам. А проблема в том, что разрушают дороги машины, перевозящие крупнотоннажные грузы: стройматериалы, песок, гравий", - сказал Владимир Гурьянов.

Перевозчики обсудили и изменения в правилах труда и отдыха водителей (Приказ Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. N 15). По новым требованиям нужно обеспечить по пути следования дальнобойщиков инфраструктуру для отдыха — сон в кабине таковым больше не считается. Водитель не может проезжать в сутки более 400 км. Это означает, что на обслуживание одной фуры приходится задействовать больше водителей.

Однако у тех, кто систематически нарушает эти параметры, больше коммерческий пробег, оборот и прибыль, то есть возможностей для развития, возникающих за счет пренебрежения безопасностью на дорогах. Игроки транспортного рынка уверены, что изменить эту ситуацию можно только за счет жесткого контроля за соблюдением показателей времени непрерывного движения грузовика и среднедневного пробега.

Изменения, которые сейчас происходят на рынке грузоперевозок, ведут к укрупнению транспортных компаний, сообщил ТАСС директор управления по маркетингу и коммерции ГК "Деловые Линии" Давид Шамаев.

"Демпфировать влияние внешних факторов эффективно могут только большие компании. С собственным автопарком, с сетью собственных стационарных стоянок и СТО, долгосрочными контрактами. Для мелких перевозчиков нововведения могут стать очень серьезным препятствием для работы. У них просто меньше инструментов по управлению эффективностью", - сказал он.

Диалог с Минтрансом

Все предложения транспортных компаний призвана обсуждать рабочая группа при Минтрансе РФ, куда входят и представители ГК "Деловые Линии". Структура появилась после первых проблем с запуском "Платона". А после решения части наиболее актуальных вопросов администрирования она трансформировалась в несколько подразделений: по весогабаритному контролю, по труду и отдыху, по электронной накладной и по разрешениям на перевозку тяжелых грузов.

"Обсуждений на различных встречах, круглых столах ведется множество, но конкретных предложений к Минтрансу со стороны отрасли пока мало, - заметил директор управления по экспедиторской деятельности "Деловых Линий". - Мы проводим встречи с нашими партнерами по всей России, чтобы аккумулировать все четкие и внятные претензии и идеи. Затем в рамках рабочей группы мы будем вносить максимально конкретные предложения по корректировке существующего законодательства".

Михаил Петров подчеркнул, что все предложения, которые обсуждались на встрече в Краснодаре, также будут подняты на заседаниях рабочей группы при Минтрансе РФ.