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Metrans открывает новый железнодорожный терминал в Будапеште

Экономика и бизнес Транспорт
15 июня, 17:26 UTC+3

Терминал может принимать до 250 поездов в месяц

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БУДАПЕШТ, 15 июня. /ТАСС/. Metrans, железнодорожная компания в составе холдинга Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), открыла новый железнодорожный хаб в Будапеште мощностью 250 тыс. TEU, говорится в сообщении HHLA.

Это четвертый терминал Metrans: компания также имеет терминалы в Праге, Ческа-Тршебове и Дунайска-Стреде. В общей сложности две железнодорожные компании HHLA - Metrans и Polzug - имеют 13 терминалов во внутренних районах Европы, пять из которых являются крупными хабами.

Строительство терминала в Будапеште было начато в октябре 2015 года. Общая площадь его составляет 165 тыс. кв метров. Терминал имеет шесть железнодорожных путей длиной 650 метров и два пути по 500 метров на площадке для порожних контейнеров. Терминал может принимать до 250 поездов в месяц.

Председатель исполнительного совета HHLA Анжела Титрат, выступая на церемонии открытия, отметила: "Расположение в центре Европы делает терминал идеальной зоной сопряжения морских портов Северной Европы и Юго-Восточной Европы".

Помимо железной дороги, терминал связан с дорожной сетью Венгрии, и в перспективе может также быть подключен к сети внутренних водных путей и обрабатывать суда, идущие по Дунаю.

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