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Стивидор Советско-Гаванского порта начал работы по защите от пыли при перевалке угля

Экономика и бизнес Транспорт
16 июня, 10:16 UTC+3 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ ГАВАНЬ 16, июня. /ТАСС

По решению Росприроднадзора перевалка угля в порту была приостановлена до полного устранения нарушений экологического законодательства и выполнения технических мероприятий по пылеподавлению

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СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края не допустят несоблюдения экологических требований при реализации крупных инвестиционных проектов, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Шпорт по итогам встречи с руководством компании "Ремсталь", стивидора Советско-Гаванского морского порта, которому была запрещена перевалка угля открытым способом из-за несоблюдения требований экологической безопасности.

"Правительство края в вопросе экологии целиком на стороне горожан. Компания никуда не денется и проблемы решит, а мы вместе с контролирующими органами за этим будем следить. Я уверен, что здесь, в Советской Гавани, мы найдем консенсус, чтобы и инвестор не простаивал, зарабатывал, и люди получали зарплату, и воздух был чистый. Мы за комплексное развитие района и создание комфортных условий для проживания", - приводит слова Шпорта пресс-служба правительства региона.

По решению Росприроднадзора перевалка угля "Ремсталью" в порту была приостановлена до полного устранения нарушений экологического законодательства и выполнения технических мероприятий по пылеподавлению. Компания уже разработала комплекс природоохранных мер. Против загрязнения угольной пылью активно выступают местные жители, их протесты поддержало региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

По словам собеседника агентства, закуплена высококачественная ветро- и пылезащитная сетка и снегогенераторы. Производится монтаж пылезащитных экранов по периметру производственной территории и установка мачт для снегогенераторов, обустраивается ливневая канализация. Компания ведет согласованию всей разрешительной документации и техническое оснащение перегрузочного причала в соответствии с экологическими требованиями.

"Ремсталь" планирует реализовать в порту два крупных инвестиционных проекта. Это строительство транспортно-перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов. Мощность объекта составит 1 млн тонн в год, его ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2018 года. Второй проект - перевалка угля на причале, принадлежащем компании. Предприятие уже вложило в инвестпроекты более 2 млрд рублей, запланировано создание 140 рабочих мест.

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