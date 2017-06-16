СМИ: стоимость аренды полувагонов с начала года увеличилась на 58%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Средняя ставка оперирования железнодорожными полувагонами с начала 2017 года увеличилась на 58% - с 950 руб. до 1500 руб. за вагон в сутки. Таким образом средняя ставка на полувагоны в мае превысила среднегодовой исторический пик, который был отмечен в 2012 году, когда ставка составляла 1425 руб. в сутки. Об сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Как отмечает глава ИПЕМ Владимир Савчук, резкий рост ставок связан с локальным дефицитом полувагонов, вызванным резким сокращением парка на фоне введенного в 2014 году запрета на продление срока службы старых вагонов. Это совпало с ростом объемов погрузки на железной дороге: по данным ОАО "РЖД", за январь-май 2017 года она увеличилась в годовом сопоставлении на 3,5%. При этом, отмечают в ИПЕМ, ставка оперирования растет, несмотря на поступление дополнительного парка. За январь-май число полувагонов на сети РЖД увеличилось на 0,6% и достигло 479 тыс. единиц против 474 тыс. в 2016 году.

По прогнозам ИПЕМ, дальнейший существенный рост ставок "маловероятен": они достигли максимума и стабилизируются на уровне 1400-1600 руб.

Однако в Институте исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖТ) полагают, что есть предпосылки и для преодоления ставкой психологического рубежа в 2000 руб.

По подсчетам ИИЖТ, в настоящее время на спотовом рынке ставка уже сопоставима с уровнем третьего квартала 2012 года - 1800 руб. без НДС. Если тенденция по росту грузооборота во втором полугодии не изменится, то ставка может взять психологический рубеж в 2000 руб., а если рост снизит темпы и крупные грузовладельцы реализуют планы по покупке парка, рынок ждет небольшая коррекция, "но серьезного снижения ставок не будет", отмечает "Ъ" со ссылкой на заявление главы ИИЖТ Павла Иванкина.

По прогнозам главы "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, летом 2017 года на фоне сезонного оживления перевозок строительных грузов арендные ставки на типовые полувагоны достигнут максимума - до 1400-1500 руб. без НДС в сутки, а доходность оперирования составит 1500-1800 руб. в зависимости от вида груза и маршрута. Пик дефицита полувагонов уже пройден, полагает он. Баланс роста грузооборота и парка может быть достигнут уже в 2018 году, говорит Бурмистров, что неминуемо приведет к снижению арендных ставок на типовые полувагоны до 1000-1100 руб. в 2018 году и до 950-1050 руб. в 2019 году (по сравнению с 1200-1300 руб. в среднем в 2017 году).