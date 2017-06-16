"Трансконтейнер" и "РЖД Логистика" реализовали сервис через Монголию и Словакию в Венгрию

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ПАО "Трансконтейнер", Far East Land Bridge (FELB, дочерняя компания АО "РЖД Логистика") и АО "РЖД Логистика" успешно реализовали новый транзитный контейнерный сервис из Китая в Венгрию через территории Монголии, России, Украины и Словакии, сообщает пресс-служба "РЖД Логистики".

Транзитное время в пути следования по территории стран колеи 1520 составило 13 дней. Транспортировка по территории Монголии заняла 3 дня, России - 7 дней, Украины - 3 дня. Первый поезд из 41-го TEU (эквивалент сорокафутового контейнера) с одеждой, электроникой и различным оборудованием отправился 27 мая 2017 года из города Чанша (провинция Хунань) и 15 июня прибыл в Будапешт (Венгрия). Таможенная очистка груза, фитоконтроль, а также перегрузка на узкую колею происходила на терминале "Трансконтейнера" в Добре (Словакия).

Оператором сервиса выступила компания FELB, экспедитором по России - "РЖД Логистика", подвижной состав, оборудование и терминальные услуги для обработки груза предоставил "Трансконтейнер". Партнером проекта также выступило ZSSK Cargo - дочернее общество Словацких железных дорог.

АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД, крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. Компания располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. 50% плюс две акции оператора принадлежит "Объединенная транспортно-логистической компании" (ОТЛК, "дочка" РЖД), транспортная группа FESCO (структура группы "Сумма") владеет 25,07% компании, ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) - 24,5%.