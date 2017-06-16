КАЛИНИНГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Ижавиа" возобновила прямые рейсы из Калининграда в Краснодар. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель калининградского аэропорта "Храброво" Наталья Грицун.

"С 15 июня "Ижавиа" возобновила прямые рейсы по маршруту Калининград - Краснодар - Калининград. Компания работала на этом направлении в летнем сезоне 2016 года", - сказала представитель авиаузла.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по четвергам на воздушных судах Як-42 в компоновке 120 пассажирских кресел. Время перелета - 3 часа 15 минут.

В летнем расписании калининградского аэропорта Храброво также прямые рейсы в Анапу, Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Череповец (Вологодская область), Мурманск, Архангельск, Ташкент (Узбекистан), Варшаву (Польша), Анталью (Турция) и Барселону (Испания).