Алсу, Лазарев и DJ Smash выступят на церемонии открытия Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 12:07
Развитие бизнес-навигации в РоссииИнфографика 16 июня, 12:00
Российский пятиборец Кустов дисквалифицирован на четыре года за допингСпорт 16 июня, 11:56
ФАС разрешила "Магниту" приобрести поставщика картофеля для LaysЭкономика и бизнес 16 июня, 11:56
Российско-китайская компания инвестирует 1 млрд руб. в завод буровых установок на УралеНовости Урала 16 июня, 11:54
Самура: ФИФА не могла ожидать лучшей готовности России к Кубку конфедерацийСпорт 16 июня, 11:54
Виновных в водном кризисе в американском Флинте привлекли к ответственностиСоциальная ответственность 16 июня, 11:52
Мутко: Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 11:49
Собянин: Москва готова к проведению Кубка конфедераций по футболуМосква 16 июня, 11:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Ижавиа" возобновила прямые рейсы из Калининграда в Краснодар. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель калининградского аэропорта "Храброво" Наталья Грицун.
"С 15 июня "Ижавиа" возобновила прямые рейсы по маршруту Калининград - Краснодар - Калининград. Компания работала на этом направлении в летнем сезоне 2016 года", - сказала представитель авиаузла.
Рейсы будут выполняться раз в неделю по четвергам на воздушных судах Як-42 в компоновке 120 пассажирских кресел. Время перелета - 3 часа 15 минут.
В летнем расписании калининградского аэропорта Храброво также прямые рейсы в Анапу, Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Череповец (Вологодская область), Мурманск, Архангельск, Ташкент (Узбекистан), Варшаву (Польша), Анталью (Турция) и Барселону (Испания).