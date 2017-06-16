Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ижавиа" возобновила прямые рейсы из Калининграда в Краснодар

Экономика и бизнес Транспорт
16 июня, 11:33 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 16, июня. /ТАСС

Рейсы будут выполняться раз в неделю по четвергам на воздушных судах Як-42

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Ижавиа" возобновила прямые рейсы из Калининграда в Краснодар. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель калининградского аэропорта "Храброво" Наталья Грицун.

"С 15 июня "Ижавиа" возобновила прямые рейсы по маршруту Калининград - Краснодар - Калининград. Компания работала на этом направлении в летнем сезоне 2016 года", - сказала представитель авиаузла.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по четвергам на воздушных судах Як-42 в компоновке 120 пассажирских кресел. Время перелета - 3 часа 15 минут.

В летнем расписании калининградского аэропорта Храброво также прямые рейсы в Анапу, Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Череповец (Вологодская область), Мурманск, Архангельск, Ташкент (Узбекистан), Варшаву (Польша), Анталью (Турция) и Барселону (Испания).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
Перевозчики назвали отсутствие электронного документооборота одним из минусов "Платона"
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита
2
Путин назвал чушью утверждения о наличии у него банковских счетов на Кипре
3
Жительница Украины пыталась провезти сына через польскую границу в чемодане
4
Минобороны РФ сообщило о возможной ликвидации лидера ИГ аль-Багдади ударом ВКС РФ
5
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
6
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
7
"Анекдоты от Си Цзиньпина" стали бестселлером в Китае
Темы дня
Загрузка...
Реклама