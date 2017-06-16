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Аэропорт Шереметьево в январе-мае увеличил пассажиропоток на 17,4%Транспорт 16 июня, 13:10
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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт Шереметьево в январе-мае 2017 года увеличил пассажиропоток на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,5 млн человек, сообщается на сайте аэропорта.
Количество обслуженных пассажиров на международных линиях выросло на 18,9%, до 7,95 млн человек, на внутренних - на 15,6%, до 6,53 млн человек.
Наиболее востребованными зарубежными направлениями в январе-мае 2017 года стали Париж, Прага, Тель-Авив, Шанхай и Пекин, внутрироссийскими - Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Симферополь и Краснодар.
За отчетный период аэропорт обеспечил выполнение 117,42 тыс. взлетно-посадочных операций (ВПО) (+9,6%).
По итогам мая 2017 года количество обслуженных пассажиров достигло отметки в 3,27 млн человек, превысив прошлогодний показатель на 17,2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 19,9% и составил 1,8 млн человек, на внутренних воздушных линиях - на 14,1%, до 1,47 млн пассажиров.
Количество ВПО в мае выросло на 9,6%, до 25,69 тыс. операций.
Международный аэропорт Шереметьево - крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, ВПО и площади аэровокзального комплекса. Маршрутная сеть Шереметьево составляет более 200 направлений. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2016 г. составил 33,65 млн пассажиров (+7,6% к 2015 г.), объем перевозок грузов - 231,25 тыс. т (+29,8%), почты - 11,67 тыс. т (+14,6%).