"Трансмаш" завершил испытания первых в РФ скоростных платформ для перевозки контейнеров

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ОАО "Трансмаш" (г. Энгельс Саратовской области, входит в состав "Трансмашхолдинга", ТМХ) успешно завершило приемо-сдаточные испытания первых в России скоростных вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров, сообщили в департаменте по внешним связям ТМХ.
Одновременно испытывались два опытных образца. Работы проходили при участии специалистов ОАО "ВНИКТИ" и АО "ВНИИЖТ".
Скоростная вагон-платформа предназначена для перевозки одного контейнера 40/45 футов (включая рефрижераторные контейнеры с автономной дизель-генераторной установкой). Эксплуатационная скорость платформы составляет 160 км/ч.
Использование новых платформ позволит ускорить перевозку грузов, а также транзит между Китаем и странами Европы. Предполагается, что вагоны будут использоваться для формирования скоростных контейнерных поездов, эксплуатироваться в транзитном сообщении Китай - ЕС по Транссибирской магистрали на маршрутах Забайкальск - Брест (5,5 суток) и Наушки - Брест (4,5 суток).
Скоростные характеристики нового подвижного состава делают актуальным его применение на основных евроазиатских транспортных коридорах, включая перспективу железнодорожного развития МТК "Север - Юг".
Контракт на поставку первых вагонов-платформ этой модели был подписан в сентябре 2016 года. Приобретатель подвижного состава - ООО "Комплексные скоростные технологии" (КСТ). Контракт предусматривает поставку двух опытных платформ. Кроме того, подписано соглашение о намерениях, предполагающее поставку 2,8 тыс. единиц скоростных платформ в период в с 2017 по 2019 год.
ОАО "Трансмаш" производит вагонную технику, снегоуборочные поезда, специализированные и многофункциональные платформы. Производственные мощности ОАО "Трансмаш" рассчитаны на выпуск 2-2,5 тыс. грузовых вагонов в год.
ЗАО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой в свою очередь принадлежит французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.