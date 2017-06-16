Аэропорт Красноярска увеличил пассажиропоток на 38%

КРАСНОЯРСК, 16 июня. /ТАСС/. Красноярский аэропорт Емельяново в январе-мае 2017 года увеличил пассажиропоток на 38% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщила ТАСС представитель аэропорта Леокадия Матвеева.

"Суммарный пассажиропоток за январь-май 2017 года превысил 804 тыс. человек, что на 38% больше аналогичного периода прошлого года. Это связано с расширением сети перелетов: если в прошлом году у нас в летнем расписании было 23 компании, летавших по 46 направлениям, то сейчас летает 27 авиакомпаний по 55 направлениям", - рассказала Матвеева.

На внутренних авиарейсах перевозки увеличились на 31%, на международных направлениях - на 54%, сообщила она.