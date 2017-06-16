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Reuters: IPO "Совкомфлота" откладывается на фоне неблагоприятных рыночных условий

Экономика и бизнес Транспорт
16 июня, 15:24 UTC+3

В конце мая источники сообщили Reuters о принятом решении продать 25% акций Совкомфлота на бирже в начале июня

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© ПАО "Совкомфлот"

МОСКВА, 16 июня./ТАСС/. Биржевое размещение 25% акций российской государственной судоходной компании "Совкомфлот", запланированное на эту неделю, отложено из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Министерство экономики РФ, комментируя планы в ответ на запрос Reuters, сообщило, что "объявит конкретные сделки, как только они будут готовы".

"К приватизации следует подходить очень осторожно", - отмечается в заявлении.

Российский фондовый индекс в четверг упал ниже психологической отметки в 1000 пунктов впервые с конца ноября 2016 года из-за вероятности введения США новых санкций.

В конце мая источники сообщили Reuters о принятом решении продать 25% акций Совкомфлота на бирже в начале июня.

Несмотря на неблагоприятные условия, крупнейший в России производитель золота "Полюс" не отказался от запланированного на эту неделю размещения акций.

En+ Group, по данным источников Reuters, перенесла запланированное на июнь IPO на сентябрь-октябрь.

В апреле Reuters сообщал, что En+ Group, которая управляет активами Олега Дерипаски в сфере электроэнергетики и производства алюминия, планировала выручить до $2 млрд от продажи 20-25% акций на биржах Лондона и Москвы в июне.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, специализируется на перевозке углеводородов, обслуживании шельфовой разведки и добычи нефти и газа. На 100% принадлежит государству.

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