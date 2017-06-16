Введены в эксплуатацию объекты 2-ой очереди подходного канала и акватории ММПК "Бронка"

Арктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" на церемонии имянаречения в порту "Бронка" © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. ФГУП "Росморпорт" получило разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 2-ой очереди подходного канала и акватории многофункционального морского перегрузочного комплекса "Бронка", сообщается на сайте унитарного предприятия.

Строительство объекта, заказчиком которого выступает ФГУП "Росморпорт", осуществлялось в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)".

Многофункциональный морской перегрузочный комплекс "Бронка" возводится в черте Большого морского порта Санкт-Петербург. За частные средства планируется построить шесть причалов общей перевалочной мощностью 1,9 млн стандартных контейнеров в год и 260 тыс. единиц колесной техники.